Pablo Zabaleta jugará su última temporada en la Premier

El futbolista argentino Pablo Zabaleta, de 34 años, aseguró hoy que ésta será su última temporada en el fútbol inglés luego de firmar contrato por un año más con el West Ham United de la Premier League de Inglaterra.

"Definitivamente será mi última temporada en Inglaterra, seguro, esto es algo que tengo claro", agregó el defensor que quien fue dos veces campeón de la Premier League con el Manchester City.

"No lo sé, honestamente, no se si me retiro al finalizar esta temporada, la razón por la cual estoy haciendo la pretemporada en China es porque aún disfruto del fútbol", apuntó el ex jugador de San Lorenzo.

Tras señalar que se está "poniendo un poco viejo y llegando al final" de su carrera, remarcó que "soy honesto conmigo mismo"

Zabaleta se unió al West Ham de Manuel Pellegrini desde el Manchester City, hace dos años.

El West Ham está de gira por Asia y jugará ante el Manchester City mañana en Nanjing (China) por la Premier League Asia Trophy.

Zabaleta jugó 46 cotejos para el seleccionado argentino, participando de la Copa del Mundo de Brasil 2014 y las Copa América de 2011 en Argentina y 2015 en Chile, además de ser campeón mundial sub-20 en 2005 (Holanda) y Olímpico en Beijing 2008.