Oldrá: "Estoy convencido que vamos a salir adelante"

A Daniel Oldrá se lo notó dolido por el momento que le toca vivir con Godoy Cruz. El Gato habló de la dura derrota, desligó de responsabilidad al árbitro del juego que expulsó a dos futbolistas y agradeció el apoyo de los hinchas.

"Hay que felicitar a Gimnasia, nos ganó bien. Me hizo más feliz como la gente nos demostró su apoyo que estar un ratito con Maradona", contó y siguió: "Me duele, hay que salir de este momento y estoy convencido que vamos a hacerlo".

"Intentaron jugar cuando se acomodaron en el partido y tuvimos situaciones. Lo bueno es que lo fueron a buscar como lo habíamos planificado. Con la expulsión de dos jugadores se hace muy difícil", expresó.

Y cerró: "Estoy preocupado. No me corresponde hablar de los árbitros. Lo que tengo que decir, se lo dije a él. Estamos todos susceptibles y pensamos que están en contra de Godoy Cruz pero no creo que sea así".