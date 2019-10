Los Pumas y una involución que preocupa

Los Pumas cayeron ante Inglaterra, quedaron prácticamente eliminados y dependen de un gran milagro para poder pasar de ronda en el Mundial: que Francia pierda ante Tonga e Inglaterra y los argentinos ganen con bonus ante EE. UU.

Causas del retroceso:

- Los Pumas no saben a qué juegan, equivocan su manera de atacar y tampoco defiende bien. Y en este nivel, se paga caro.

- Estuvo condicionado con la expulsión de Lavanini por tackle alto a los 17 minutos del primer tiempo.

- Falló en defensa y pocas veces ganó la línea de la ventaja. Lo vimos rebotar a Marcos Kremmer, uno de los rugbiers mas fuerte del plantel Puma.

- No funcionó la pareja de medios: ni Cubelli ni Urdapilleta fueron solución y para colmo en el banco no había un reemplazante del ex apertura de CUBA.

Ciclo con resultados negativos:

- En la era Ledesma se llegó a 10 derrotas seguidas: desde el 2016 no se le gana a un equipo grande, a una de las potencias.

- Los jugadores no llegaron frescos al mundial: después del Super Rugby evidenció un cansancio notable y un bajón en su juego.

- Ledesma no respetó la consigna de que en Los Pumas juegan los mejores: dejó afuera de la lista a jugadores que hoy le hubieran rendido mas que el resto, como Isa, Imhoff y Bertranou. Nico Sánchez ni siquiera fue al banco de suplentes.

- El entrenador tendrá que aceptar las críticas y no enojarse con el periodista que le hace una pregunta, la soberbia es mala consejera.

- Habrá que replantearse las causas que llevaron a este fracaso, reconocer errores y buscar las soluciones pertinente.