Non perderti l'anteprima del nuovo #DiegoMaradonaMovie del premio Oscar Asif Kapadia. In premiere mondiale al Festival di Cannes 2019 e poi in tutti i cinema. #cannes2019 #DiegoMaradonaMovie #asifkapadia #sscnapoli #napoli #forzanapoli #sanpaolo #calcio #CurvaB #CurvaA #maradona pic.twitter.com/PvbSTNR6Z0