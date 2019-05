Mauro Zárate le contestó a un hincha si jugará ante Vélez

Mauro Zárate dio su postura sobre el gran debate que se armó en torno a si debiera jugar ante Vélez en el José Amalfitani. Tras su conflictiva salida del cuadro de Liniers, el delantero de Boca volvió a sufrir amenazas de cara al primer choque de los cuartos de final de la Copa de la Superliga, que se llevará a cabo este domingo desde las 20.

El futbolista "xeneize" invitó a sus seguidores de Instagram a hacerle preguntas y él mismo realizó las capturas y las publicó. "¿Te gustaría ser titular ante Vélez?", le preguntó un hincha. "Uno siempre quiere jugar!!!", contestó.

Mauro Zarate

Vale recordar que en las últimas horas, Natalie Weber, la esposa del delantero de Boca, confesó que su familia volvió a recibir amenazas. Lo hizo un día antes de que el propio Mauro Zárate hablara por primera vez sobre su posible regreso a Liniers.

"Para nada es una mancha, es algo muy lindo volver al estadio que me vio nacer, donde pasé muchos años de mi vida. No les voy a pedir que me entiendan, que hagan lo que sientan, nada más. Me tiene sin cuidado. Me pone muy contento, me pone muy feliz por todo lo que pasé por el hecho de venir a Boca. Estoy muy contento y feliz de la decisión que tomé", expresó el delantero tras el triunfo ante Godoy Cruz el último domingo.