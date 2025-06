¿Maravilla Martínez predice sus goles? La revelación "paranormal" de un compañero en Racing

“Es una locura ese tipo. Nos ha dicho cosas que no las podés creer”, contó durante la entrevista, generando asombro. “Te dice que va a hacer un gol a los 35 minutos, y va y lo hace. No sé qué visiones tiene, es muy creyente”, detalló.

A pesar de los pronósticos, jugó. Y sus declaraciones posteriores no pasaron desapercibidas: “Tengo mucha fe y el Dios que yo predico también hace milagros. Les dije a los médicos que me había sanado a pesar de la fisura, no porque me había hablado, sino porque lo creí”.

“La rodilla se sanó y aunque el estudio dice que estoy fisurado, siento que estoy sano. Le creí a Dios y ya está”, sentenció.