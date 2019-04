Los resultados que pueden beneficiar a Jaguares

Waratahs, de Australia, cayó hoy como local ante Sharks de Sudáfrica por 23-15, en un resultado que puede beneficiar las chances de la franquicia Jaguares para acceder a los cuartos de final de torneo Super Rugby.

También fue un buen marcador para el equipo de Gonzalo Quesada la caída de Lions, de Sudáfrica, en su visita de ayer a los poderosos punteros Crusaders de Nueva Zelanda por 36 a 10.

Jaguares, que hoy a las 18.40 recibe en Vélez a Brumbies, de Australia, de vencer volvería a estar entre los ocho primeros que avanzarían a cuartos de final.

Sharks consiguió el triunfo en Bankwest Stadium en Sydney con tries de Daniel du Preez y Andre Esterhuizen, con dos conversiones y tres penales de Curwin Bosch, mientras que para Waratahs hubo un try de Jake Gordon y un try, una conversión y un penal de Bernard Foley.

Crusaders es el puntero con 10 cotejos y 39 unidades, seguido por Sharks (10) 26, Rebels (9) 24, Hurricanes (10) 32, Bulls (8) 23, Highlanders (10) 23, Liosn (10) 22, Waratahs (9) 20, Blues (9) 20 y Jaguares (8) 19.