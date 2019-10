Esta vez la Lepra no pudo hacer más goles que su rival. Independiente Rivadavia se quedó con las manos vacías en su casa por primera vez en el certamen tras la derrota por 2 a 0 ante Estudiantes. Si bien el Azul sufrió goles como en los anteriores partidos, en esta ocasión no tuvo la puntería y la certeza cuando dominó la pelota en posición de gol.

Pero no solamente la falta de eficacia fue lo que influyó en el resultado final, si no que también las lesiones de Marín y Navas fueron un golpe anímico y futbolístico. Además la gente de la Lepra se fue muy disconforme con el papel de la terna arbitral, que no quisieron ver un par de acciones violentas sobre los delanteros locales y que podrían haber sido penales y expulsiones.

Luego de culminado el duelo, los jugadores salieron a hablar y coincidieron en que faltó eficacia, que el arbitraje fue polémico y que las lesiones son bajas sensibles: “Una lástima las lesiones, es una pena porque el plantel es corto y es mucho para nosotros que se lesionen en un mismo partido. Esperemos que se recuperen lo antes posible”, fue el deseo de Gonzalo Klusener.

El goleador luego habló del partido: “Estoy caliente porque no queríamos esto. Hicimos un buen primer tiempo, nos faltó intensidad y agresividad que sí lo tuvimos en los partidos anteriores. Ahora hay que seguir trabajando porque se nos viene un partido muy importante en San Juan”.

En cuanto al papel de los árbitros, el delantero fue contundente: “El arbitraje es más de lo mismo. Sinceramente creo que para que nos cobren un penal nos tienen que pegar un tiro”.

Por su parte Pablo Palacio opinó sobre el resultado: “El primer tiempo jugamos bien, tuvimos dos lesiones que nos jugaron muy en contra porque son dos jugadores muy importantes. En el segundo tiempo intentamos de todas maneras pero no se pudo”.

Además el volante también apuntó con el árbitro: “No me gusta hablar de ellos, pero nos juegan en contra”.

Dos lesiones sensibles en la Lepra:

Sin dudas que el primer tiempo fue de terror para Independiente. Más allá de haber recibido el gol en contra el Azul sufrió dos lesiones, una grave y otra gravísima. El que se llevó la peor parte fue Yaír Marín porque según él mismo sufrió una rotura de ligamentos en la rodilla, por lo que su recuperación demandará muchos meses. Ante esta situación la Lepra podrá pedir un cupo para incorporar a un jugador. Por su parte Julián Navás habría sufrido un desgarro en su cuádriceps izquierdo y por lo tanto estará fuera de las canchas al menos 21 días.