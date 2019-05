Lammens habló de la salida de Almirón y del próximo DT

Matías Lammens, presidente de San Lorenzo de Almagro, afirmó que "no (se) daban las condiciones para seguir", al referirse a la continuidad del entrenador Jorge Almirón, quien hoy se despidió de los jugadores en el entrenamiento matutino.

"Decidimos de común acuerdo que lo mejor era llegar hasta acá", destacó el titular del club de Boedo, además agregó "que no hayan salido las cosas como pensábamos, no invalida la capacidad y la trayectoria", del ahora ex DT.

El haber llegado a este pobre presente futbolístico de San Lorenzo, "no es culpa sólo de Almirón, sino de todos los que regimos los destinos (del club), desde los dirigentes, hasta los jugadores", aseveró el dirigente "azulgrana".

Consultado sobre los posibles reemplazantes del ex entrenador, el funcionario "cuervo", admitió que Juan Antonio Pizzi, "siempre es una opción, fue el primer técnico que trajimos nosotros y nos sacó campeones (del torneo inicial 2013)".

Respecto de los tiempos que manejan los dirigentes para seleccionar el reemplazo de Almirón, el dirigente de 39 años manifestó que "no estamos apurados, tenemos un mes para elegir, hay tiempo hasta el 18 de junio", cuando el plantel comenzará la pretemporada.

Mientras que sobre el tema refuerzos, Lammens destacó que el club "no va a hacer locuras", que se van a apoyar en posibles ventas como la de Ezequiel "Chimi" Ávila, al Huesca de España, manifestó en declaraciones en Asunción, Paraguay, invitado al sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores de América.

Sobre el particular, el dirigente pronosticó que va a ser un "mercado muy movido en (en cuanto a) las bajas (del plantel del "Ciclón"), va a haber que reacomodar el equipo", además aventuró que buscarán jugadores del "medio para arriba".

Por último y sobre las posibilidades del equipo en la Copa Libertadores, el funcionario "cuervo", admitió que en esta instancia de los octavos de final, "todos los equipos son difíciles", y si se da un duelo con un equipo argentino, será "lindo para todos", cerró.