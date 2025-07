La tremenda valoración de Xabi Alonso a River y su aclaración con Boca: "Lo ví bastante, compitió muy..."

La presencia y el alto nivel de competitividad que mostraron los equipos sudamericanos ante los europeos fue uno de los principales focos de atención en el Mundial de Clubes . Si bien solo 2 de los 6 que comenzaron el torneo siguen en carrera (Fluminense y Palmeiras) los grandes protagonistas no dejan de hacer mención en ellos. Esta vez, fue el turno de Xabi Alonso , entrenador del Real Madrid

El Merengue se prepara para enfrentar este martes desde las 16 a la Juventus en uno de los últimos duelos de octavos de final que quedan por disputarse. Si bien el tema principal fue referido a ese partido, el ex Bayer Leverkusen se tomó su tiempo para hablar del gran papel de los clubes argentinos y brasileños en el torneo internacional.

"Me han gustado los (equipos) argentinos y brasileños", comenzó diciendo el actual técnico de la Casa Blanca. Siguiendo esa línea, Xabi Alonso hizo una gran valoración al alto nivel de competitividad que mostró River en su eliminación ante el Inter. En la misma cita, el DT dijo no haber seguido los partidos de Boca .

"A Boca no pude verle tanto, no tengo tanta opinión, pero a River le vi bastante. Independientemente de que no pudiera pasar a octavos, creo que compitió muy bien contra el Inter. La expulsión marcó el devenir del partido", comentó el histórico mediocampista de la Selección de España.