La lapidaria crítica de Jürgen Klopp a la FIFA por el Mundial de Clubes: "Es una competición..."

Jürgen Klopp no se guardó nada. El exentrenador del Liverpool, actual Director de Fútbol Global del grupo Red Bull, lanzó durísimas declaraciones contra el Mundial de Clubes , certamen que organiza la FIFA y que este año se disputa por primera vez con 32 equipos.

El alemán también se refirió al incentivo económico del certamen, que no es igual para todos: “Entiendo a quienes dicen que el dinero para participar es una locura. Pero ése no es el caso de todos los clubes. El año pasado hubo Copa América y Eurocopa. Este año, hay Mundial de Clubes , y el año que viene tenemos Mundial”.

Equipos con más partidos en los últmos 12 meses antes de comenzar el Mundial de Clubes.jpg Los equipos con más partidos en los últimos 12 meses antes de comenzar el Mundial de Clubes. FIFA

Klopp cerró su reflexión con una advertencia seria para la industria del fútbol: “Tenemos que asegurarnos de que los jugadores tengan descansos. Si no los tienen, no podrán rendir al máximo, y si ya no pueden hacerlo, todo el producto pierde valor para los vendedores”.