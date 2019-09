La dura sanción de la ATP a Nick Kyrgios por malos comportamientos

El tenista australiano Nick Kyrgios recibió una suspensión de 16 semanas de las competiciones por su mal comportamiento en las pistas en los últimos doce meses, anunció este jueves la ATP, que añadió un período de prueba de seis meses a su sanción.

“La suspensión se levantará al término de estos 6 meses de prueba a condición” de que Kyrgios cumpla con ciertas medidas en este período, como el respeto a la carta del código de conducta, el apoyo de un psicólogo en los torneos y “la ayuda de un profesional especializado en conductas de comportamiento” durante la pretemporada (noviembre-diciembre), precisó la ATP.

El Chico Malo del tenis estaba siendo investigado después de las polémicas acciones que protagonizó en el Masters 1000 de Cincinnati, en donde pidió un tiempo para ir al baño y romper dos raquetas, además de escupir al umpire.

Multas económicas y partidos suspendidos fueron los castigos que le había implementado el ente organizador del tenis mundial hasta el momento. Sin embargo, tras la revisión de sus diferentes episodios el vicepresidente ejecutivo de reglas y competición, Hayle David Bradshaw, determinó que el australiano cometió “abuso verbal con los oficiales y/o espectadores en los últimos 12 meses, lo que constituye una violación de lo definido Reglamento Oficial ATP de 2019”.

La ATP concluyó su investigación sobre Nick Kyrgios que se inició después de su partido de segunda ronda en el ATP Masters 1000 de Cincinnati, en el que fue multado con 113.000 dólares.

La investigación, llevada a cabo por Gayle David Bradshaw, Vicepresidente Ejecutivo De Reglas & Competición, ha concluido que Kyrgios ha tenido un Comportamiento Agravado bajo la disposición de Ofensa Mayor del Jugador en el Código ATP.

La investigación encontró un patrón de comportamiento relacionado con el Abuso Verbal de Kyrgios con los oficiales y/o espectadores en los últimos 12 meses que constituye una violación según lo definido en la sección 8.05 A. 1) a) (iii) del Reglamento Oficial ATP de 2019*.

La violación del código significa que Kyrgios recibe las siguientes sanciones adicionales:

• Una multa de 25.000 dólares

• Una suspensión de 16 semanas ATP.

• Un período de prueba de seis meses que comienza el lunes siguiente a la aceptación de la resolución de hoy.

Sin embargo, tanto la multa como la suspensión se posponen, pendientes de que Kyrgios cumpla con las siguientes condiciones que se aplicarán en los eventos ATP Tour / ATP Challenger Tour durante el período de prueba de seis meses:

• No más violaciones del Código durante el período de prueba que resulten en una multa por:

o Abuso verbal o físico de oficiales, espectadores o cualquier otra persona en la pista o en el sitio, o

o Conducta antideportiva basada en un acto, como escupir, dirigida hacia un oficial, espectador u otra persona durante o al finalizar el partido, o

o Obscenidad visible dirigida hacia un oficial.

• Apoyo continuo de un psicólogo mientras compite en los eventos del ATP Tour.

• Se debe buscar apoyo adicional durante la pretemporada (noviembre-diciembre) de un profesional especializado en conductas de comportamiento.

La multa de 25.000 dólares y la suspensión de 16 semanas se levantarán al final del período de prueba de seis meses siempre que se cumplan las condiciones anteriores. Cualquier apelación de Kyrgios debe presentarse dentro de los cinco días hábiles posteriores a la resolución de hoy.

Por separado, se realizó una segunda investigación relacionada con los comentarios realizados por Kyrgios hacia la ATP durante el US Open. Después de una aclaración realizada por el jugador al día siguiente, se determinó que el incidente no constituía una Ofensa Mayor del Jugador, y no se aplicaron sanciones adicionales.

*Extracto del reglamento oficial de ATP 2019

8.05 Infracciones/procedimientos principales del jugador

A. Delitos

Comportamiento Agravado

a) Ningún jugador, sus entrenadores, fisioterapeuta, terapeuta, médico, agente, miembro de la familia, invitado del torneo, socio comercial u otro afiliado o asociado de ningún jugador ("Personas relacionadas"), o cualquier otra persona que reciba acreditación en un evento a solicitud del jugador o de cualquier otra Persona Relacionada, en cualquier torneo ATP Tour o ATP Challenger Tour deberá participar en un comportamiento agravado que se define de la siguiente manera:

(i) Uno o más incidentes de comportamiento designados en este Código como comportamiento agravado.

(ii) Un incidente de comportamiento que es flagrante y particularmente perjudicial para el éxito de un torneo, incluida la venta de credenciales.

(iii) Una serie de dos (2) o más violaciones de este Código dentro de un período de doce (12) meses que singularmente no constituyen un comportamiento agravado, pero cuando se consideran juntas establecen un patrón de conducta que es colectivamente perjudicial para los torneos ATP Tour o ATP Challenger Tour.