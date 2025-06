La denuncia de Esteban Andrada sobre Urawa que sacude la definición del grupo de River: "Escuchamos algo..."

El ex Boca insinuó que el eliminado Urawa Red Diamonds no saldrá a jugar solo por el honor este miércoles: “Olvidáte que va a estar el incentivo de los otros dos clubes, olvidáte que eso va a aparecer”, lanzó entre risas. Y fue más allá: “Escuchamos algo, nos equivocamos de colectivo y escuchamos algo”, dijo sin dar más detalles, aunque dejando flotando la sospecha en diálogo con Radio La Red.

¿Vuelve Esteban Andrada al fútbol argentino?

En medio del análisis deportivo, Andrada también dejó abierta la puerta para su regreso al país: “Me escribió el entrenador de arqueros de Vélez, me preguntó cómo estaba. Por los movimientos que hicieron en Monterrey (trajeron al arquero uruguayo Santiago Mele), no creo que me quede. Si se da lo de Vélez o algún otro club, lo voy a analizar”, contó.