El palazo del DT del Monterrey al River de Gallardo tras el 0-0: "Es complicado jugar cuando el rival hace..."

El técnico español hizo autocrítica en las falencias de sus dirigidos para generar situaciones claras de gol, pero no sin antes tirarle un fuerte palo al recurso que utilizó River cuando el elenco azteca encontraba los espacios para el contragolpe: “Nos ha faltado llegar con claridad, pero no es fácil. Cada vez que Nelson (Deossa), Johan (Rojas) o Roberto (De la Rosa) se iban, venía una falta, otra falta y otra falta. Es complicado jugar así".

La queja del DT de Monterrey por las reiteradas faltas de River

Domenec Torrent se quejó del método que utilizó River para cortar los ataques de Monterrey. Domenec Torrent se quejó del método que utilizó River para cortar los ataques de Monterrey. Video: @SancadillaNorte

Además, Torrent siguió con el cuestionamiento y contabilizó la cantidad de infracciones que el Millonario efectuó a lo largo del partido: "No les quito méritos y sé que el rival está acostumbrado a jugar a esto. Felicidades porque lo hacen bien, pero no es fácil. Agarras el balón y tienes la sensación de que cada vez te vas al suelo. Recién mientras los miraba a ustedes tenía el televisor. Creo que han hecho 22 faltas. No me quejo, es lo que hay, pero nosotros manejamos diferentes sistemas".