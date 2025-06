La tremenda sentencia de Pep Guardiola sobre el equipo de Boca en el Mundial de Clubes: "Admiro cómo..."

Los equipos de Sudamérica están teniendo una tremenda participación en el Mundial de Clubes y estuvieron a la altura en los 12 partidos que disputaron hasta el momento frente a clubes de otra confederación. Esa paridad, sobre todo con los europeos, no pasa desapercibida entre los principales protagonistas del torneo. En ese sentido, Pep Guardiola , técnico del Manchester City, se mostró fascinado por el alto nivel de los representantes de la Conmebol.

En base a esa respuesta, el entrenador de los Citizens comparó las formas entre el juego de las dos confederaciones y no se mostró sorprendido por el nivel que vienen mostrando los de Sudamérica en la cita mundialista: "Son estilos diferentes. Me gusta que cada partido es duro. Salvo uno o dos, todos los partidos son parejos. La gente dice 'qué sorpresa, perdió un equipo europeo'... Bienvenidos al mundo real amigos".

El gran elogio de Pep Guardiola a Boca en el Mundial de Clubes

Guardiola también hizo mención de la calidad de los jugadores de Conmebol y expresó su alegría por enfrentarlos y vivir la pasión de los hinchas en las tribunas: "Los mejores jugadores vienen de allí, y después la mayoría de ellos vienen a Europa por las oportunidades económicas y el prestigio. Son increíbles. Me encanta, me encanta, me encanta cuando estás en este torneo y juegas contra equipos sudamericanos. Esa cultura, la forma en que sus aficionados viven cada acción es de lo que se trata todo esto. Tenemos que vivir esta competición".