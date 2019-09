La cláusula que le permite a Messi dejar el Barça antes de tiempo

Lionel Messi es un símbolo de Barcelona y por eso imaginarlo con otra camiseta resulta casi imposible, incluso una vez finalizado su contrato, que expira en 2021. Sin embargo, el diario español El País reveló hoy que existe una cláusula que le permitiría abandonar la institución al final de esta temporada si ese es su deseo, aunque es algo que, por ahora, no está en sus planes.

El acuerdo entre la Pulga y Josep Maria Bartomeu, presidente de la institución, no es único ni extemporáneo, sino acorde a otros arreglos que hicieron anteriormente Andrés Iniesta, Xavi o Carles Puyol, y se apoya en la lealtad y la confianza entre ambas partes. Ni el club quiere presionar al jugador para una renovación, ni el futbolista pretende hacer fuerza para irse.

En 2017, Barcelona celebró por duplicado la renovación del contrato de Messi hasta 2021. Primero anunció el nuevo pacto con el 10, después de meses de negociaciones con su padre Jorge. Luego, en noviembre, cuatro meses después, el club enseñó la firma del rosarino y emitió un nuevo comunicado en el que volvía a anunciar que el contrato del 10 era hasta 2021 y que la cláusula de rescisión pasaba de 250 millones de euros a 700.

Messi llegó a Barcelona con 12 años, conquistó 34 títulos (entre ellos 10 Ligas y cuatro Champions) y se convirtió en el máximo anotador en la historia del club. Tanto él como su familia están cómodos en la ciudad y, más allá de su cariño por Newell's, ya dejó en claro su posición: "Me encantaría, pero no es fácil lo que rodea volver a Argentina. Tengo que pensar en mis hijos, Thiago es más grande y ya toma decisiones con nosotros. No le costaría nada volver a Argentina, pero no deja de ser difícil. Me encantaría sacarme el gustito".