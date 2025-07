La chicana de Bajamich, autor del 2-0 de Atlético Tucumán, a su suegro hincha de Boca: "No debe estar muy..."

El segundo de ellos, convertido por Mateo Bajamich a los 75 minutos, terminó sentenciando la serie ante un Xeneize desdibujado que no demostró ideas para una hazaña y remontar la serie, y apenas llegó a descontar en el último minuto de adición a través de Edinson Cavani con más empuje que fútbol.

"Justo me queda ahí y la pude meter por encima del defensor", relató a continuación respecto de la jugada de su gol. Y señaló entre risas: "Menos mal que el defensor no metió la mano porque me iba a tener que pelear con el Loco Díaz para ver quién se encargaba del penal".