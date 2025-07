Godoy Cruz presentó a Misael Sosa y a Juan Escobar: "Hay que romperla"

Sosa y Escobar se sumaron esta semana al equipo de Esteban Solari y completan una lista de incorporaciones que ya tiene a Nicolás Claa, Guillermo Pol Fernández, Maximiliano González, Walter Montoya y Maximiliano Porcel. Este último aún no ha sido presentado oficialmente.

Las primeras palabras como jugadores del Expreso

Misael Sosa, delantero nacido en San Luis, de 24 años y de pasado en el Deportivo Maipú, que viene del Sporting Cristal de Perú, brindó sus primeras declaraciones como jugador del Expreso y dijo: "La gente y los compañeros me recibieron muy bien. Me llegaron muchos mensajes de apoyo. Estoy feliz. Voy a jugar donde el técnico sienta que me tiene que poner, o donde el crea que tengo que jugar. Lo voy a intentar hacer de la mejor manera y dando el máximo".