Franco Colapinto largará desde los pits en Silverstone: qué pasó con su Alpine

La clasificación del sábado no fue favorable para el joven de Pilar. En plena Q1, Colapinto perdió el control del auto en la curva , protagonizando un trompo que lo dejó sin chances de avanzar a la siguiente ronda. En ese momento, ambos Alpine se ubicaban en las últimas posiciones, aunque el argentino se encontraba por delante de su compañero de equipo, Pierre Gasly.

Sobre el incidente, Colapinto explicó: "Creo que me patinaron las ruedas sobre el piano y la parte trasera quizás estaba un poco mojada. No lo sé bien. Tendría que mirar la repetición”. La pista presentaba condiciones mixtas debido a una ligera llovizna, aunque no lo suficiente como para justificar el uso de neumáticos intermedios.