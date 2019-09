FIFA respondió por el escándalo de los votos en The Best

Este lunes se anunciaron los ganadores de los premios The Best, que la FIFA entrega para reconocer a los mejores en el fútbol mundial en la última temporada. Lionel Messi fue el gran ganador al recibir el trofeo como el jugador del año en la votación que desarrollan capitanes y entrenadores de los seleccionados nacionales, además de invitados especiales de medios de comunicación. Pero en la elección se desató una polémica. Y hoy la FIFA respondió.

El capitán de la selección de Nicaragua, Juan Barrera, denunció en redes sociales que no había votado en The Best, pese a que en la lista publicada por la FIFA con todos los votos figuraba que había elegido a Lionel Messi, Sadio Mané y Cristiano Ronaldo. «No voté por los premios The Best. Cualquier información sobre mi voto es falsa», escribió el jugador en su cuenta de Twitter, expresando su disonancia con el documento de la federación internacional.

El caso pasó a mayores cuando el club en el que se desempeña actualmente el capitán de la selección, el Real Estelí de su país, sacó un comunicado dando más detalles. La institución expresó que Barrera «manifiesta preocupación ante esta situación porque se usó su nombre en un hecho en el cual no tuvo ninguna participación. El jugador desea informar que reafirma su posición de que él no emitió ningún voto a favor de ningún jugador».

La información provocó críticas sobre el sistema de registro de los votos que emplea la federación internacional. Este viernes, la FIFA hizo público un comunicado en el sitio oficial en el que se muestra «con decepción al ver un gran número de reportes en los medios de comunicación donde se pone en tela de juicio la integridad en el proceso de votación para los premios The Best». Y fue más allá: «Los reportes son injustos y tendenciosos».

La FIFA explica que que el proceso de registro de los votos es monitoreado y supervisado por un observador independiente, «en este caso PricewaterhouseCoopers (PwC) Suiza». La empresa es conocida por ser la encargada del recuento en los premios Oscar, donde tuvo un fallo garrafal en la entrega de la estatuilla a la mejor película en 2017; un error que dio la vuelta al mundo. Pero la FIFA confía en el procedimiento y así lo hace saber.

«FIFA y PcW siguen las reglas y controles relevantes de procedimiento», dice la entidad, que asegura que requirió a todas las asociaciones miembro el envío de sus votos por vía electrónica y en papel. «Los documentos escritos deben ser firmados por las personas responsables de las asociaciones, así como por las personas autorizadas a votar». La federación sostiene que para que un voto sea válido «tiene que incluir las firmas respectivas y la estampa de la asociación miembro».

Respecto a la posibilidad de errores en el registro, la FIFA dice que «se investigará y aplicará sanciones en caso de ser necesario», aunque «no se afecte el resultado de los votos». Lionel Messi ganó por amplia diferencia, así que el ganador no está en discusión. De todos modos, la entidad asegura que puede «demostrar todos los votos emitidos de acuerdo a las reglas» e insiste con que «no hay ninguna duda de la autenticidad del resultado».