Explosivas declaraciones de Caruso Lombardi sobre Maradona

La llegada de Diego Maradona al fútbol argentino sigue generando muchas opiniones variadas y, en este caso, Ricardo Caruso Lombardi no se quedó atrás y se refirió con dureza al entorno del 10.

"A Diego lo quiero mucho. El me recomendó para que dirigiera en Primera, no le he fallado. Ahora me tiene para lo que necesite. No es que quiero entrar en su cuerpo técnico. Sólo hablar si puedo", arrancó Caruso Lombardi en el programa radial Super Derportivo Radio.

"No lo están cuidando al ídolo. Lo están castigando mal, haciendo pelota. En vez de ayudarlo, todo lo contrario. Lo que pasa que nadie tiene los huevos suficientes para decirlo. Se están burlando. Me duele porque creo que a un ídolo hay que protegerlo, y no sólo usarlo para hacer plata", agregó.

"Los que están a su lado. Está bien que hable. El te la manda a guardar sin problema, pero no en todo momento", en referencia a quienes no lo cuidan en su opinión.

"Lo estamos exponiendo. Y encima le ponen un micrófono al final del partido para que diga que Mastrángelo es malo y lo va a seguir siendo. Esas cosas se hacen a propósito, no me digas que son casualidad", expresó el DT.

"A Diego lo están haciendo pelotas. La imagen que están dando de Diego es lamentable. Con Diego simplemente están haciendo plata" Caruso Lombardi en @SuperDeporRadio pic.twitter.com/LtEnE1NUDI — Emiliano Nunia (@EmiNunia4) September 24, 2019

"Lo muestran en una imagen que no es real. Hay que aprovechar de estar con él. Que alguien le dé lo que no tuvo nunca. Lo que le cobraron el otro día, el penal del lunes cambió el partido. Acá cuando se equivocan los árbitros les dan una fecha. A nosotros, nos echan. Si los árbitros no pueden dirigir, que se dedique a otra cosa. Siempre los boludos de la película somos los técnicos", aseguró.

"Me gustaría hablar con él por un montón de cosas. Yo no soy Santa Claus. Pero no me gusta que le hagan esto", cerró Caruso.