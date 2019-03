El uno x uno del Tomba ante Central

Pasó el segundo partido para el Tomba con Lucas Bernardi como DT y ya se han consolidados algunos cambios positivos. Está claro que el flamante DT necesita trabajar bastante para levantar a un plantel golpeado y que no logra rememorar el juego que hizo enamorar al país futbolero. Pero da la sensación que el orden que le ha dado en este poco tiempo Bernardi, ha bastado para que el equipo se pare mejor.

Con Gómez era muy factible que Godoy Cruz recibiera goles, pero eso no está sucediendo en esta nueva etapa de Bernardi y es el principal cambio que ha tenido el equipo. Ha vuelto la solidez defensiva en la última línea y hoy por hoy no parece tan fácil entrarle al Tomba. Sin dudas que ahora llegará el momento de que el equipo agarre confianza y empiece a recuperar esos goles que no aparecen hace cinco partidos.

El Tomba recibe a Central

Ayer ante Central el equipo no mostró una buena cara en cuanto al juego colectivo. Al margen de la tarea defensiva que fue lo mejor, el mediocampo estuvo impreciso y se vio rebasado por el tándem Ortigoza-Ojeda que fue el dueño de la mitad de la cancha por casi 60 minutos. Ante esto los volantes se dedicaron más a contener que a armar juego. Esto claramente influyó en la ofensiva donde no llegaron pelotas claras y las pocas que llegaron no fueron bien resultas o el arquero Ledesma intercedió.

Además claramente se notó lo que Bernardi remarcó ante la prensa que fue esa falta de energía y de cambio de ritmo. El Tomba jugó el partido siempre a una velocidad lenta y eso facilitó el trabajo defensivo del Canalla. Por lo tanto la parte física será algo que el cuerpo técnico deberá mejorar para encarar lo que reste de la temporada.

De a poquito el Bodeguero empieza a rearmarse y comenzó desde la defensa como tiene ser. Ahora Bernardi, que tiene el tiempo a su favor, deberá seguir trabajando para que el equipo pueda recuperar la confianza, mejorar en lo físico, afinar la puntería y darle soporte a una delantera que meta la pelota dentro del arco rival.

Roberto Ramírez (5): Prácticamente no fue exigido salvo en balones aéreos donde no se mostró seguro.

Jalil Elías (4): Sufrió bastante con el lateral de Central González y no tuvo un buen partido desde lo defensivo. Subió un par de veces.

Diego Viera (6): No salió de buena manera como suele hacer pero sí le brindó seguridad en la marcación. Volvió a formar una buena dupla con Cardona.

Tomás Cardona (6): En sintonía con su compañero de zaga. Firme en los balones cruzados y bien para ganar de aire.

Agustín Aleo (5): El pibe cumplió con su labor por izquierda. No se muestra como opción de ataque pero logró mantener su carril.

Agustín Verdugo (5): Se mostró como receptor y en algunas jugó bien y de primera, aunque en la mayoría estuvo impreciso. No la pasó bien en su duelo con Ortigoza y no se destacó en la labor de recuperador.

Hernán Bernardello (5): Con el correr de los minutos empezó a perder terreno con la dupla Ortigoza-Ojeda que se adueñaron del mediocampo. Cortó algunos circuitos de juego y pudo meter un par de pases verticales.

Kevin Gutiérrez (4): Desconectado del resto del equipo. No tuvo contacto con el balón y tampoco fue buscado por sus compañeros.

Richard Prieto (5): Tuvo chispazos interesantes, sobre todo cuando remató al arco o cuando picó al vacío.

Godoy Cruz

Victorio Ramis (4): Mucho sacrificio y presión en algunos momentos pero varias imprecisiones. No logró asociarse con su compañero de ataque.

Miguel Merentiel (4): Arrancó con mucha actitud y se perdió una clarísima a centrímetros del arco pero no logró imponerse como la referencia ofensiva. Le costó en el mano a mano y en algunas debió resolver con una asistencia en vez de la personal.

Juan Lucero (6): Entró por Merentiel y de entrada marcó la diferencia. Tuvo un cabezazo que sacó bien el portero de Central. Bue manejo del balón.

Fabián Henríquez (5): Le dio equilibrio a la zona media lo que le permitió al equipo adelantarse en la cancha.

Ezequiel Bullaude (5): Ingresó por Ramis y no logró tener la posesión de pelota adecuada.