El tremendo elogio de Javier Mascherano a Luis Enrique en la previa del duelo ante PSG: "Es uno de los mejores"

El elogio de Javier Mascherano a Luis Enrique

Este sábado, en la previa a este duelo, el Jefecito habló sobre el técnico rival, quien lo dirigió en el Barcelona entre 2014 y 2017: "Luis ha sido probablemente uno de los mejores entrenadores que tuve en mi carrera. Me une además una relación personal, inclusive familiar", lo elogió en conferencia de prensa. "En la etapa que lo tuve, fue uno de los que me convenció de que me quedara en el Barça; yo era uno de los que no sabía si seguir o no. Así que nos una una relación muy fuerte", reveló.