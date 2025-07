El sincericidio de Mascherano tras el 0-3 de Inter Miami ante Cincinnati: "Hoy claramente hemos sido..."

FC Cincinnati fue eficaz en el plan para cerrar los caminos a Lionel Messi y presionar alto durante gran parte del juego. Mascherano lo reconoció sin rodeos: “Ellos desde el comienzo nos pusieron todo el tiempo bajo presión, no nos encontrábamos, no estábamos frescos, no pudimos estar lúcidos y nos ganaron muy bien. […] Obviamente que me preocupa perder y cuando el rival nos supera. Hoy el rival nos ha superado de principio a fin”.