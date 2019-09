El portavoz del Barça niega una grieta entre la dirigencia y Leo Messi

Josep Vives, portavoz de la junta directiva del Barcelona, hizo un repaso de la actualidad azulgrana durante la presentación de los datos del Observatori Blaugrana y allí habló sobre la entrevista que dio Lionel Messi al diario Sport.

Con respecto a las declaraciones del rosarino, quien dijo que no está seguro de que el club haya hecho lo posible por repatriar a Neymar, Vives consideró que "es una entrevista que se encaja en la normalidad más absoluta. Lo hace con mucha transparencia, estamos satisfechos de cómo se expresa. No hay ninguna grieta entre Messi y el club. Hace valoraciones interesantes. Messi, sobre Neymar, dice que no sabe si se hizo todo lo posible porque no ha estado en la negociación. También dice que el PSG pone muy difícil el acuerdo. La realidad es que el club hizo lo posible, ya lo explicó el presidente, y al final no se pudo producir".

Josep Vives, portavoz del Barça.

Por otra parte, el portavoz Blaugrana expresó que "los canales de comunicación entre Leo y el club, como con otros jugadores, es excelente. Somos un club muy grande, y nos sentimos con confianza para hablar de todo. No hay esta distancia y si se tiene que hablar se hará. Todos tenemos nuestro trabajo".

Otro de los temas que mantiene en vilo a los hinchas del Barcelona es la continuidad de Lionel Messi, ya que hace poco se conoció que tiene una cláusula en su contrato que le permite irse gratis antes de que finalice su contrato en junio de 2021. En la entrevista con Sport, la Pulga dijo que no piensa en irse, pero que quiere seguir ganando cosas. Al respecto, Vives dijo que "es un mensaje de ambición muy interesante porque después de ganar lo que ha ganado, que diga esto de que quiere ganar más, demuestra más ambición por ganar. Es evidente que todos lo queremos, por eso reforzamos cada año la plantilla. Creemos que tenemos mejor plantilla que el año pasado".

Finalmente, ante la consulta de si las declaraciones de Leo fueron tomadas como un enfrentamiento con los dirigentes, Vives aseguró que "no veo ningún pulso. La entrevista en general, para nosotros, es positiva. Expresa unas opiniones argumentadas y respetuosas. Es un orgullo que Leo, como otros jugadores, se expresen. Si gastamos las energías en hacer pulsos, mal iríamos. Nuestras energías tienen que estar localizadas donde tienen que estar. Leo se expresó muy bien, con entera libertad, y no hay ninguna desconfianza".