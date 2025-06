El futbolista de Boca que Matías Almeyda quiere como refuerzo en el Sevilla

Boca Juniors se encuentra plenamente enfocado en la definición del Grupo C del Mundial de Clubes , en el que deberá golear a Auckland City el próximo martes y esperar que el Bayern Múnich venza a Benfica, recortando una diferencia de 7 goles con los portugueses.

Si no logran esta proeza, complicada pero no imposible, la delegación deberá regresar a Argentina para afrontar un segundo semestre en el que únicamente le tocará competir en el ámbito local. Pensando en este compromiso, buscará aprovechar el mercado de pases para traer refuerzos que puedan mejorar el funcionamiento del equipo. Pero así como pueden llegar nuevos jugadores, hay algunos que despiertan el interés de clubes europeos.

Este deseo por el Changuito fue informado este domingo por el periodista especializado en fichajes Gianluca Di Marzio, quien también informó que lo buscan algunos clubes de Italia, aunque no aclaró cuáles. Lo cierto es que en Brandsen 805 no piensan deshacerse de jugadores hasta que lleguen refuerzos. Además, no pretenderán menos por el joven extremo de 23 años que su cláusula, tasada en 15 millones de dólares.