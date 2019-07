El enojo de Banini tras quedar afuera de los Panamericanos

El entrenador del seleccionado argentino femenino de fútbol, Carlos Borrello, definió hoy a las jugadoras convocadas para competir de los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

La mendocina Estefanía Banini, capitana en el Mundial Francia 2019, explotó en su red social de Instagram y emitió un comunicado tras quedar fuera de esta nómina.

En el texto, además, hasta se animan a ventilar charlas de vestuario en donde tildan a Borrello de defensivo y de no practicar otras variantes para el juego.

Las otras futbolistas que quedaron al margen de la convocatoria, Florencia Bosegundo, Belén Potasa y Ruth Bravo, referentes del plantel que logró un histórica participación en la última Copa del Mundo, también postearon el mismo texto en señal de protesta.

Posteo de Belén Potasa

Posteo de Florencia Bonsegundo

Posteo de Ruth Bravo

El comunicado completo

Ni descanso, ni lesiones, ni permisos de mi club!!

Ganas sobran de estar en la selección!

Desde los 5 años entrenando para defender la celeste y blanca!

Luchando desde mi lugar la igualdad sin discriminaciones!

El cuerpo técnico decidió dejarme afuera.

Ellos quienes son los únicos que cobran, ellos que por tener diferencias han decidido darle un punto final a mi sueño de defender a la más linda ! El motivo de esto es muy simple se hablo con todo el equipo que viajo al mundial ya que pensamos que ellos no están a la altura de lo que pretendemos!

Queremos el crecimiento real del fútbol femenino, queremos estar a la altura de las potencias!

Queremos personas capacitadas con experiencia suficiente para aprender de ellos y no que al salir a jugar nos digan “nos defendemos porque no me quiero comer 11 de nuevo”

Ejemplos como ese sobran y son lamentables!

Lágrimas en los ojos y el corazón roto pero siempre con la frente en alta y tranquila de haber sido consecuente con lo que dije en esa charla.

Siento pena porque esperaba que todas lucharan de la misma manera pero entiendo que quizás les ganó el sentimiento tan lindo de defenderla, quizás a veces para crecer hay que resignar!

Orgullosa de quienes si lo hicieron! ¿Cuánto nos falta para que todas digamos no vamos a la Casa Blanca y se haga lo que se dice? (palabras de Megan Rapinoe capitana de la selección campeona del mundo).

Gracias amigos, familia y a vos por apoyarme!

Gracias Argentina por enseñarme la pasión!

Voy a seguir luchando porque te amo

VAMOS ARGENTINA, VAMOS MI SELECCIÓN!