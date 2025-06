El contundente reclamo de Miguel Ángel Russo tras el empate de Boca ante Benfica: "Son árbitros..."

"Yo creo que el penal no es penal, hay que verlo. Desde donde lo vi no fue. Es discutible. Estamos en un nivel donde son árbitros mexicanos, me han dirigido en Arabia y los conozco. Es muy difícil porque el rival también es fuerte y hay muchas cosas que conjugan", lanzó Russo , visiblemente molesto en la conferencia de prensa tras el encuentro disputado en el Hard Rock Stadium de Miami.

Aunque aclaró que no quiere excusarse, dejó en claro su bronca: "Igual no me quejo del árbitro, porque tenemos que saber resolver ese tipo de problemas, porque un gol sobre la hora no te pueden hacer".