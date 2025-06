El capitán del Urawa Red Diamonds confesó por qué no saludó a los jugadores de River: "No les di la mano porque..."

Mientras el resto de los jugadores del plantel japonés sí saludaron a sus rivales, el noruego pasó de largo y no le extendió la mano a ningún futbolista del elenco de Núñez. Eso provocó que Gonzalo Montiel y Germán Pezzella lo miraran de manera sorprendida por su particular decisión.

El descargo del capitán de Urawa Red Diamonds tras su particular decisión en el saludo

image.png Marius Høibråten, capitán del Urawa Red Diamonds, hizo un descargo en su cuenta de IG. Foto: @mariushoibraten

Una vez finalizado el encuentro, Høibråten hizo un descargo en su cuenta de Instagram y explicó el motivo por el cual no saludó a ningún jugador de River: "Olvidé hacer el apretón de manos porque la configuración era nueva. Estaba confundido y en mi zona y no entendía que se suponía que debíamos hacerlo. Por eso, caminé sin hacer el apretón de manos. Parece que no me importas ni tu ni los jugadores, pero esta nunca fue mi intención", explicó en primera instancia.