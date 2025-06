¡Durísimo! Un ídolo de Boca liquidó al plantel y pidió la salida de 7 futbolistas tras el Mundial de Clubes

Sin embargo, Márcico fue contundente sobre el último partido: “Después, yo creo que fue muy triste la imagen que dio contra Auckland City. Fue triste porque, más allá de que mereció ganarlo, no tuvo fútbol. No podés tirar 83 centros, tenés que buscar más por abajo porque es un equipo limitado. Más allá que después te digan que defiende bien, como dijo Cavani, que está errado, es un equipo que se comió 16 goles jugando de la manera que jugó. Lamentablemente, la imagen no fue la mejor y uno se queda siempre con la última imagen”.

Márcico también apuntó contra las declaraciones de Cavani, quien había dicho que la eliminación no fue decepcionante : “Hay que tener cuidado con las declaraciones porque mirá lo que le costó a Rojo, que tuvo que salir a desmentir después, que se equivocó. ¿Cómo no vas a estar en deuda con la gente de Boca si la gente de Boca te sigue a todos lados y no se pudo ganar nada en el último año y medio? Hay una deuda del plantel con el público, porque el equipo no respondió nunca”.

El exvolante pidió el fin de ciclo para varios jugadores: “Yo creo que hay varios jugadores que merecen un fin de ciclo, sin ninguna duda. Por ejemplo Frank Fabra, que hace un año y medio que no juega, Chiquito Romero que no va a jugar, Marcelo Saracchi y Agustín Martegani que no van a jugar”.

“Por supuesto que hay diferentes razones en el sentido de que hay jugadores que están cómodos y quizás el contrato que están cobrando en Boca no lo van a cobrar en otro lugar, entonces prefieren no jugar y quedarse, pero no es bueno eso, no para el jugador ni para el club. Me olvidaba de Ignacio Miramón y Lucas Janson, que no van a jugar. El Changuito Zeballos ya no es más el Changuito, ya es el Chango. Creo que ya tuvo las posibilidades como para poder demostrar en Boca y lamentablemente no estuvo a la altura”, agregó.

Aval a Russo y críticas a figuras experimentadas

Por otro lado, Márcico respaldó el regreso de Miguel Ángel Russo: “Creo que hay jugadores que van a levantar el nivel porque tienen un técnico de experiencia, que los va a saber hacer jugar. Por ejemplo, Rodrigo Battaglia es 5. Por ejemplo, Miguel Merentiel, para Fernando Gago era el tercer delantero, pero para Russo es el primero. Entonces, son cosas que el técnico tiene muy claras. Lo mejor que le podía pasar a Boca era que Russo esté al comando del equipo”.

Miguel Ángel Russo DT de Boca en Nashville.jpg Miguel Ángel Russo deberá cambiarle la cara a Boca para el segundo semestre EFE

Sobre Cavani y Herrera, expresó: “Siento la necesidad de verlo más seguido en el primer equipo porque estuvo mucho tiempo lesionado y sin jugar. Lo mismo pasa con Ander Herrera. Son jugadores muy importantes, que tienen contratos muy importantes. Si son jugadores que van a estar más tiempo en la camilla que en la cancha, no te sirven por la edad que tienen”.

La llegada de Paredes y el semestre de Boca Juniors

Márcico valoró el regreso de Leandro Paredes: “Le va a dar jerarquía al equipo y tranquilidad al vestuario. Es un referente muy importante, pero también hay que rodearlo de buenos jugadores porque el problema más grande que tuvo Boca fue la generación de fútbol. Tanto Carlos Palacios como Kevin Zenón no estuvieron a la altura”.

Por último, evaluó el semestre del club: “En cuanto a resultados, es el peor en muchos años, sin ninguna duda. Igual, lo de Auckland City yo no lo pongo a la altura de Alianza Lima en la Bombonera, que para mí fue mucho peor”.