La firme postura de Frank Fabra ante los rumores de su salida de Boca tras el Mundial de Clubes

[EXCLUSIVO] “Frank Fabra NO SE VA de #Boca” José Costanzo, agente del , me confirma la decisión del jugador



”Es falso que hay ofertas por él. Se quiere quedar. No quiere irse mal del club donde ganó 9 títulos. Espera que Russo le dé la chance”



