Domingo de clásicos en Mendoza

El Hipódromo de Mendoza se prepara para un domingo a puro clásico. La programación quedó confirmada hoy y ofrecerá un total de diez competencias. Luego de una jornada (la anterior) en la que no hubo pruebas jerárquicas, esta vez habrá tres clásicos largos. La falta de regularidad en las concertaciones es el mayor problema de los últimos años del nuestro circo de carreras y queda claramente evidenciado por esta situación. Para completar este tema, habrá que decir que la jornada no contará con clásico cuadrero. Esto hubiera sido lo ideal para ver las tribunas llenas, pero aparentemente no fue tenido en cuenta por la dirigencia.

Al margen de esto la jornada contará con presencia de animales sumamente destacados. Nombres como Pulpinello, Gallileo’s Town o Darth Vader aparecen como las figuras centrales del Clásico “República de Chila / Copa Antonio Villalba” que será uno de los puntos altos de la reunión. Además, se disputará el tradicional Clásico “Jockey Club” en el cual asoman las figuras de Torontiño y Malaikan, dos de los mejores potrillos de la generación.

A continuación el detalle de la jornada:

1ra – Premio: "Juan Criollito" - 1400 metros - 11.30

1 Baby Baila

2 Lucy Liuu

3 Evidence Now

4 Virgen Turca

5 India Clásica

6 Fabled Story

2da – Premio: "Andre Rieu" - 600 metros – 12.10

1 E Maria Magdalena

2 Torrents

3 Victoria Prince

4 Anchiano

5 Perciguapo

6 Lea Power

7 Salty Song

3ra – Premio: "Second Force" - 325 metros

12.50

1 Cómplice

2 Look Son

3 Rosita

4 Asiatic Julius

4ta – Premio: "Creador Have" - 275 metros - 13.30

1 Valentina

2 Negrita Villera

3 Good Mariscal (Don Dante)

4 Junior

5ta – Premio: "Es Paldero" - 1000 metros- 14.30 (Comienza la Apuesta Triple Exacta de Combinadas, pozo rezago: $ 8.150,88)

1 Cancherisima Es

2 Coolrain

3 (Saint Curl

3ª (Halo Mars

4 Morocha Triunfal

5 Boltman

6 Asdrubal

7 Macabet

8 Luna Chupica

9 Urban Legend

10 Huracán de Agua

10a Che Parejera

11 Pochetina

12 Question Mark

6ta – Clásico: "Hipódromo de Mendoza" - 1400 metros - 15.10 (Continúa la Triple)

1 Ghost Sound

2 Rubbery

3 Qué Vaivén

4 Wells Dubai

5 (King Ruler

5ª (Childer

6 Stay Vestido

7 Beck's

8 Inmi West

9 Telepeaje

7ta – Premio:"Regtest" - 1100 metros - 15.50 (Finaliza la Triple)

1 (West Killer

1a (Luna Winka

2 Weekend Ideal

3 Reina Ventosa

4 El Daniel

5 Donde Voto

6 Hat Salvaje

7 (Mendocino de Brasil

7a (Puro Tano

8 Last Philly

9 Betise

10 Recit Coiffeu

8va – Clásico: "Jockey Club" - 2000 metros - 16.30

1 Famoso Scat

2 Emma County

3 Pindariano

4 Brannister

5 Santino Taho

6 (Torontiño

6a (Optimist Boy

7 Tomi Treasure

8 Malaikan

9na – Clásico: "República de Chile/Copa Antonio "Pocho" Villalba - 2000 metros - 17.10

1 Purito Inc

2 Pulpinello

3 Gallileo's Town

4 Kayhala

5 (Catcher The Way

5a (En Cuestión

6 Darth Vader

7 Racconto

8 Optimate

9 Seiter Van

10ma – Premio: "Best Pearl" - 450 metros - 17.50

1 Enano

2 Who Made Who

3 Velezina

4 Kitesurf (Don Roberto)