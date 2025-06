Dibu Martínez, el principal objetivo de un campeón en Europa que jugará la Champions League

El Aston Villa vive una situación compleja en la Premier League con el Fair Play Financiero y necesita desprenderse de jugadores importantes de cara a la próxima temporada para no exponerse a severas sanciones en el futuro. En ese sentido, uno de los máximos candidatos a salir en el actual mercado de pases es Emiliano Martínez , arquero y capitán de los Villanos, que ya tuvo una especie de despedida con los fanáticos en su último partido en Birmingham.

Todavía no hubo avances significativos, pero el interés es concreto y está sobre la mesa. Un dato no menor es que el Galatasaray ya metió una bomba en el mercado con el fichaje de Leroy Sané, una de las figuras del Bayern Múnich que ya fue presentado en el equipo. No obstante, la tarifa que pretende el Aston Villa para soltar al Dibu oscila los 40 millones de euros. ¿Se lo llevan?