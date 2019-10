Enzo Pérez, una de las principales figuras del River de Marcelo Gallardo, brindó una extensa entrevista y, entre varios temas, explicó qué quiso decir con su protesta en un Superclásico de 2017, post-eliminación de la Copa Libertadores en la semifinal ante Lanús con polémica por el uso de la tecnología (recientemente implementada), con un grito que quedó en el recuerdo: "¡Inventaron el VAR!".

"Hoy me da risa. Fue una frase que me salió de calentura, como podría haberle dicho cualquier cosa a (Néstor) Pitana, "andá a la p.." u otro insulto. Había terminado el primer tiempo con Boca, perdíamos 1-0, nos habían expulsado a Nacho (Fernández), veníamos de la eliminación y fui a reclamar", afirmó en las 100 preguntas de La Nación.

A su vez, con respecto a la pelea con Ricardo Centurión en los octavos de final de la edición anterior por el famoso "pisala ahora", el mediocampista explicó: "Fue innecesario. El partido ya estaba definido, y terminamos mostrando algo que el equipo no era, no somos un grupo quilombero. El grupo es revulsivo, pero no en esas cosas, sino en carácter, en levantarse durante los partidos".

"Hubiera sido más vivo si me acercaba a Centurión en un córner o en un lateral y se lo decía en voz baja, no en mitad de cancha, y corriendo. Antes te hablabas o le hacías gestos al rival, pero no te veían. Hoy capaz que tenés una cámara por cada jugador y te registran todo, no se les pasa nada", agregó Enzo, autocrítico por esa actitud que le costó perderse los cuartos contra Independiente.

La final de Madrid y el porqué del tropiezo en el Mundial de Clubes

El jugador mendocino cumplió su sueño de hincha y logró convertirse en un actor fundamental de River en una de sus épocas más gloriosas. Desde el día cero, cuando recibió el llamado de Marcelo Gallardo mientras estaba en Valencia, hasta la histórica final de América ganada a Boca en Madrid, el mediocampista repaso su historia con la banda roja cruzada.

En las 100 preguntas de La Nación, el mendocino contó cómo fue aquel primer paso y la comunicación con el Muñeco, que lo había pedido seis meses antes y recién lo tuvo a mediados de 2017. "'Siento y escucho tus ganas, Enzo, vamos a hacer todo lo posible, esperanos', me dijo. A los 2 o 3 días se definió, fue muy rápido, por suerte", afirmó.

Esa caminata por el túnel mientras sentía el grito de toda la gente la disfruté muchísimo, no quería que terminara más. Y después cuando entré y vi el Monumental fue muy fuerte. Ya cuando me puse la camiseta en el vestuario había sentido esa emoción y esa alegría de decir: '¡Cumplí el sueño!'", agregó.

De allí en adelante pasaron problemas físicos, la dolorosa eliminación ante Lanús en la Libertadores y el "inventaron el VAR", la alegría por la Superfinal en Mendoza (2-0) y el punto cumbre: el histórico 3-1 ante el Xeneize. "Cuando Juanfer metió el 2-1 medio que nos enloquecimos, hubo una desorganización total, corríamos para cualquier lado y no definíamos las que teníamos para definir (...). Si nos hubieran empatado, era para matarse. Pero por suerte apareció el loco este (Pity Martínez, su compañero de concentración) y lo definió", resaltó.

Por último, explicó qué pasó en Emiratos Árabes, cuando River llegó al Mundial de Clubes y cayó sorpresivamente por penales en la semifinal ante Al Ain. "¿Sabés lo que fue para nosotros sacarnos esa presión de la final con Boca y preparar la cabeza otra vez? ¿Sabés lo que era no dormir en toda la noche y tener todos los horarios cambiados? El cuerpo lo siente, fue bravísimo, no estábamos mentalmente como teníamos que estar", comentó.

Su retiro

A pesar de ser hincha de River, no sueña con retirarse en el equipo dirigido por Marcelo Gallardo.

“Yo a River no vine a retirarme sino a jugar en mi máximo potencial, mi idea es retirarme en Maipú, no sé cuándo, por ahora ni pienso en eso”, explicó en la nota.

Enzo Pérez recordó en la entrevista como fueron sus inicios en primera división, justamente en Maipú, y dijo: “Apenas subí a Primera, en un amistoso contra Lavalle, entré de enganche, y la primera que agarré, la pisé y gambeteé a 2 o 3. En la siguiente, cuando quise salir jugando, vino un grandote y me pisó todo el pie. ¡Ay.! yo no quería salir, pero corría y sentía como cuando tenés una piedrita en el zapato, ¿viste? En un momento me saqué el botín para que saliera la piedrita, y nada. Te la hago corta: con el pisotón me había sacado toda la primera falange, el ruidito era el roce del hueso con la planta del botín. Ese fue mi bautismo en la Primera de Maipú”.

Enzo Pérez sobre Oldrá

“Fui uno de los últimos de mi camada en jugar en Primera, y aunque no tenía apuro, cuando ves que tus compañeros van debutando y vos no, te preguntás qué pasa. Oldrá me tranquilizaba, me decía que ya me llegaría la oportunidad. Incluso, cuando estuvo de interino antes de que viniera Llop, me llevó un par de veces como Nº 17 para que me fuera ambientando”.

¿Cómo llegaste a Godoy Cruz?

-Se hizo un selectivo con chicos de la región: Maipú, Gutiérrez, Guaymallén, Murialdo. De eso se encargó el Gato Oldrá, que era el coordinador de juveniles de Godoy Cruz. Con ese selectivo nos entrenábamos de lunes a miércoles con el Tombita y los jueves el DT de la Primera pedía a un par para practicar con los grandes e ir agarrando roce.

