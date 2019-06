Luis Suárez: "A Messi le afectan los comentarios contra él"

El delantero uruguayo Luis Suárez apuntó contra las críticas hacia Lionel Messi, su amigo y compañero en Barcelona, y saltó en su defensa en la previa de la Copa América de Brasil 2019: "A Messi le afectan los comentarios contra él", aseguró en una entrevista con Fox Sports Uruguay.

"Yo veo que hasta el día de hoy dicen que Messi no quiere a tal o a cual y él no dice ni 'ay'. Ni de un técnico, ni de un jugador, ni de nada. Y en la Selección Argentina creo que es igual, hubo entrenadores que le preguntaron cosas y él decía 'no a mí no me preguntes nada, tomá vos la decisión", agregó el Pistolero.

Además, sobre el supuesto grupo de amigos de la Pulga en la albiceleste, Suárez consideró que "Mascherano, Banega, Di María, Agüero, Higuaín y Lavezzi hacían 50 goles en Europa cada uno, ¿cómo no los van a citar? No van a llevar a los que juegan en el fútbol local".

"Hablamos muchas de esas cosas y obvio que a él le duele como ser humano. El futbolista tiene que estar acostumbrado a la crítica de la cancha, pero no a críticas externas. Él tiene el orgullo tan grande y la satisfacción de querer seguir demostrando que eso lo hace seguir en la Selección y no bajar los brazos. Va a seguir yendo hasta que gane algo", cerró.