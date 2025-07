Carlos Palacios hizo un fuerte descargo y apuntó contra dos periodistas: "Dijeron que llegué 'en mal estado' y que 'deberían sacrificarme'"

Carlos Palacios volvió a quedar en el centro de la escena al publicar un fuertísimo comunicado en sus redes sociales después de las especulaciones que giraron en torno a su no convocatoria para el partido entre Boca y Atlético Tucumán, por los 16avos. de la Copa Argentina.

Resulta que en el arranque de la semana, el futbolista chileno acusó una molestia en la rodilla por una tendinitis y no se sumó a los entrenamientos con el plantel en Boca Predio. No obstante, el delantero quedó marcado porque el día anterior había festejado su cumpleaños 25, aunque este no se quedó callado y disparó munición gruesa contra los que informaron que Miguel Ángel Russo lo había "borrado" del duelo frente al Decano.