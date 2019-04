Campaña: "Los silbidos de los hinchas estuvieron bien"

El arquero y capitán de Independiente, Martín Campaña, aceptó hoy que "los silbidos" que recibieron de los hinchas "estuvieron bien" ya que para el club "quedar afuera" en la primera fase de la Copa Superliga "es algo terrible".

"Hay asumir las críticas. Es lindo recibir cariño de los hinchas cuando nos va bien pero en este momento los silbidos estuvieron bien. Quedar afuera en primera fase para Independiente es algo terrible", manifestó el uruguayo Campaña en la conferencia de prensa que brindó luego del entrenamiento matutino en el predio de Villa Domínico.

#HalconesyPalomas | Martín Campaña: "Me parece que estuvieron bien los silbidos porque quedar afuera de la primera fase para Independiente es algo terrible" pic.twitter.com/TgaNPtWcYS — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) April 24, 2019

El capitán del "rojo" realizó una autocrítica de los primeros meses del equipo y admitió que "las expectativas eran mayores".

"No nos fue, las expectativas eran mayores. No pudimos seguir en la Copa Libertadores, tampoco en la Superliga y en la Copa Superliga queríamos llegar a la final y tampoco se nos dio. No fue el mejor semestre del equipo y uno se tiene que hacer cargo", reconoció uno de los referentes del equipo dirigido por Ariel Holan que se prepara para visitar el próximo miércoles a Binacional, de Perú, por la vuelta de la primera ronda de la Copa Sudamericana.

"Hay que pensar en lo que viene. Ahora tenemos la Copa Sudamericana y la Copa Argentina", apuntó.

"Sabemos que no estamos jugando bien. Por ser fieles a nuestro estilo cometimos errores. Intentamos otras cosas y no nos salió bien", analizó.

El capitán también se refirió a su actuación personal y confesó sentirse responsable "de varios goles" que recibieron durante los primeros meses del año.

El plantel regresó esta mañana al trabajo luego de la eliminación ante Argentinos Juniors y de cara al partido revancha ante Binacional con la ventaja del triunfo 4-1 en Avellaneda.

Para este encuentro, Holan no podrá contar con el defensor Nicolás Figal, quien sufrió un desgarro de grado 2 en el recto anterior de la pierna derecha, y tampoco con el lateral derecho Fabricio Bustos, que sigue con la recuperación del esguince de ligamento lateral externo del tobillo derecho.