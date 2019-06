Burdisso: "La idea es traer dos refuerzos para jerarquizar el plantel"

Nicolás Burdisso, mánager de Boca Juniors, está trabajando por estos días junto al presidente Daniel Angelici y al entrenador Gustavo Alfaro en el armado del equipo para la próxima temporada, viendo a qué jugadores intentarán retener y quiénes van a llegar.

En este sentido, en diálogo con radio Continental, Burdisso aseguró que la idea de Boca es "traer a dos refuerzos para jerarquizar el plantel casi como una necesidad", y reveló que las negociaciones están enfocadas en "tres o cuatro puntuales".

A la hora de analizar el caso de Daniele De Rossi, quien viene sonando desde que avisó que dejaría la Roma, el ex defensor dijo que "se ha hablado mucho, él me abrió la puerta para venir. Pero no se condice con el mercado. Sería la frutilla del postre, digamos. Yo hago esta movida porque estuve con él", y explicó que pensó en él "porque le tiene estima a Boca, porque mira los partidos. Hay otras cosas que no tiene China y la MLS que pueden conmoverlo".

Otro de los nombres que suena en el Mundo Boca es el de Maximiliano Meza. Sobre su caso, Burdisso consideró que "no creo que podamos invertir 14 millones de euros en un jugador en este mercado. Hoy necesitamos que los jugadores que vengan a Boca quieran venir".

Finalmente, se refirió a la situación de Nahitan Nández, un futbolista clave en el armado del equipo de Gustavo Alfaro y que es mirado por varios equipos internacionales: "Los jugadores que se van a ir es porque quieren irse. Por Nández no llegó nada. Si llega, nos sentaremos a hablar por una palabra que le dio el presidente".