Blandi habló y fue crítico con Almirón

El delantero de San Lorenzo Nicolás Blandi criticó hoy al entrenador Jorge Almirón, quien dirigió al club de Boedo en la última temporada, por "algunas situaciones" que molestaron al plantel.

"No voy a negar que algunas situaciones molestaron en el plantel, pero no solo a mí sino a todos los jugadores. Jorge sabe bien del esfuerzo que hice para jugar algunos partidos y las consecuencias que eso me trajo", señaló Blandi en diálogo con Fox Sports.

"Uno siempre espera que el entrenador defienda a sus jugadores, aún cuando a veces no lo merezcan o no se lo hayan ganado", señaló el goleador de San Lorenzo. Blandi aseguró que el plantel no decidió la salida de Almirón a quien consideró "muy capacitado" en su trabajo.

"Fue un semestre duro. No se dieron los resultados. Tratamos de reflejar la idea en cada entrenamiento y cada vez que salíamos a la cancha. Indudablemente no pudimos lograrlo. Cuando las cosas no salen bien las responsabilidades son compartidas, cada uno tiene que asumir lo que le toca. El grupo se brindó al máximo hasta el último día", añadió.

Por último, Blandi se refirió a su futuro en San Lorenzo: "si durante el mercado de pases llega una oferta se verá, pero yo estoy para seguir acá. Me llevé las cosas (sus pertenencias) como lo hago siempre, en cada mercado porque después las regalo".

Los dirigentes de San Lorenzo debe resolver aún la salida de Almirón con la firma de la rescisión del contrato. Una vez concretado este paso, en principio será ejecutado mañana, Juan Antonio Pizzi acordará su nuevo vínculo con el club, pero ya inició el trabajo para la conformación del plantel.