Bernardi: "Sirve para levantar en lo anímico"

La clasificación a octavos de final de la Copa de la Súperliga es un hecho y ahora Boca será la próxima parada para el Expreso. Sin embargo más allá de que Godoy Cruz continúa en el certamen local, lo más restacable para el DT Lucas Bernardi fue la confianza que sumó el equipo con el triunfo, para encarar el decisivo cotejo ante Sporting Cristal el martes por Copa Libertadores.

El aspecto anímico fue lo que más puntualizó el técnico en conferencia de prensa, aunque en primer lugar se refirió al 1 a 1 contra el Patrón. “Valoro la posibilidad de seguir en Copa. El partido no estaba para llegar a los penales. Fue un buen primer tiempo donde lo pudimos definir y como no lo hicimos pusimos el partido en riesgo”.

“Después en el segundo tiempo el equipo sufrió anímicamente el gol justo en un momento donde la confianza en el equipo debe ser importante. Antes del empate no estábamos bien físicamente, pero después del gol de ellos tuvimos 10 minutos donde no reaccionamos y el rival nos controló”, continuó Bernardi.

Luego el DT se dedicó a hablar sobre la parte anímica del elenco Tombino: “Cuando uno no tiene resultados buenos y no juega bien por diferentes circunstancias, la confianza vuelve al principio cuando no estaba bien. Pero cuando un equipo está sólido de la cabeza lo procesa de otra manera, por eso es importante haber pasado de ronda. Destaco la alegría del vestuario porque veníamos incómodos”.

Sobre la fuerte dolencia del Morro García que tuvo en su rodilla derecha, Bernardi contó: “No parece estar bien pero recién el lunes veremos que tiene”.

Para culminar, el adiestrador habló del duelo copero ante el equipo peruano: “Al martes llegamos bien en lo anímico, necesitábamos una victoria aunque no fue en los 90 minutos. Hay que disfrutar esta clasificación que es una de las cosas lindas que tiene el fútbol y ya mañana (por hoy) pensaremos en el martes porque es un duelo importante y esperamos estar a la altura de las circunstancias”.