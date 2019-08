Argentina cayó ante Francia en su último amistoso en Lyon

En el último partido de preparación de Argentina en Lyon, Francia lo derrotó 77 a 58. La Selección estuvo lejos de su mejor versión y ahora se irá a Japón para continuar la previa del Mundial.

Final del partido. Argentina cayó ante Francia por 77 a 58 y cerró su paso por Lyon. Scola con 16 puntos fue el goleador del equipo de Sergio Hernández. El siguiente juego de preparación será el próximo jueves ante Japón. pic.twitter.com/NJB4ZtYmMS — CABB (@cabboficial) August 17, 2019

El inicio del conjunto nacional fue tan sólido como su cierre frente a Montenegro. Con una defensa asfixiante que supo limitar las infinitas vías de gol del local y fuerte carga al rebote defensivo. Pero fue sólo un espejismo. Los franceses rápidamente reaccionaron con Batum como bandera (seis puntos) y tomaron la ventaja, acotando las vías de gol argentinas y generando cierta frustración desde el poderío físico. Así y todo, la Selección bancó los trapos: combatió maquillando sus limitaciones de la zona pintada a partir del esfuerzo de los perimetrales.

El tema fue el desgaste. Porque la rotación de Francia duplicó la intensidad de los titulares y ya no hubo manera de frenar la sangría. El segundo cuarto inició con un parcial de 15-2, para una máxima de 16 (38-22). La Selección directamente no podía tirar al aro. Y del otro lado no zafaba ni con la alternativa zonal. Sólo por actitud y orgullo deportivo, la distancia al entretiempo fue de 14 (48-34). En ese tramo, Scola se erigió como vía ofensiva central (12).

Tras el descanso, Francia aceleró de nuevo y sacó máxima de 20 (54-34). El equipo de Hernández coqueteó con la resignación, sobre todo ante la carga constante del rival sobre el tablero ajeno, pero no se resignó. Llegó a bajar a 14. Hasta que Campazzo salió por quinta y Gobert se adueñó del juego interno. Ahí el local definitivamente quebró a su rival.

El último cuarto estuvo de más. Francia brilló para su gente y Argentina, sin ningún tipo de lucidez ofensiva, ya no tuvo energía para volver. Un sólo dato basta para argumentar la derrota: salvo Scola (16) y Brussino (12) nadie del plantel superó los ocho puntos. Los galos ganaron 77 a 58, en lo que fue la marca más baja del equipo en todos los partidos que disputó hasta el momento.

Con esta derrota, la Selección cierra su paso por Lyon con una victoria y dos derrotas. Este domingo la delegación viajará rumbo a Saitama, con previa escala en Paris, para continuar con su serie de amistosos (enfrentará el 22 a Japón).

Prensa CABBA