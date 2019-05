Ante River, Zielinski no quiere vivir lo que le pasó a Barcelona

Ricardo Zielinski, entrenador de Atlético Tucumán, palpitó la vuelta de cuartos de final de la Copa de la Superliga ante River Plate y avisó que, a pesar del 3-0 conseguido en la ida, todavía no hay nada definido, teniendo en cuenta el último antecedente de Barcelona en la Champions League ante Liverpool.

"En principio la manera de jugar va a ser la misma, la llave está abierta. Después de lo que pasó con Barcelona va a ser un partido muy difícil", analizó el técnico del Decano, en diálogo con Líbero.

¿Qué le dejó el triunfo ante River a Ricardo Zielinski? Así respondió en #CNNDeportes: "La llave está abierta porque es un equipo enorme, tremendo. Trataremos de hacer lo mejor para llevar la clasificación a Tucumán". pic.twitter.com/ehNUK2LnJc — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) 13 de mayo de 2019

Por otro lado, Zielinski dio un panorama sobre su futuro, ya que todavía no resolvió su continuidad en el equipo tucumano: "Todavía no hemos resuelto nada porque estamos jugando, estamos metidos en esta copa. Cuando llegue el tiempo de tomar la decisión, lo haremos. Estamos metidos en esta fase, no corresponde. Hace bastante que estoy afuera de Buenos Aires y eso puede afectar mucho. No me voy a apresurar en la decisión".

La revancha entre River y el Decano se disputará mañana, a las 21.10, en el estadio Monumental y con arbitraje de Ariel Penel.