Animal Instinct fue el mejor de una tarde sin clásicos

El Hipódromo de Mendoza ofreció hoy una nueva jornada de carreras. Fue la número 12 de un año que en general ha tenido buen rendimiento. La reunión de hoy contó con una falencia casi determinante. En el momento de programarse no se incluyeron clásicos entre su contenido y por ende careció de caballos de renombre. El error de la dirigencia produjo una programación sin grandes atractivos, pero así y todo hubo buena concurrencia en tribunas.

La prueba más regular del día fue la quinta (Ganadores de dos y tres carreras sobre 1400 metros). Aquí, el ganador fue el bueno de Animal Instinct (Termi Nov). El zaino de la caballeriza El Cisne se impuso por uno y medio cuerpos a Racconto en el buen tiempo de 1’ 25” 2/5 para catorce cuadras de pista normal. El ganador, que está al cuidado de Roberto Villalba, contó con una acertada conducción de Daniel Gómez.

Otro de los triunfos destacados del día fue el conseguido por Gray Fox (Roman Ruler). El zaino de Omar Gonzaléz se impuso en la octava dejando notable impresión. Doblegó por varios cuerpos (5) a Messi Cap en el muy buen registro de 1’ 18” para 1300 metros. Debut auspicioso para Grey Fox en Mendoza. Promete seguir en alza el de la caballeriza San-Ita.

EL CRACK DEL DÍA

En esta oportunidad la chapa de figura de la jornada quedó en poder de Jonathan Gómez. El aprendiz obtuvo un muy buen doblete gracias a los triunfos de Sailor Moon y Brujita Lizardi. Fuerte el aplaudo para el popular "Jony".

LO QUE VIENE

El turf de la zona Cuyo tendrá una agenda importante los próximos días. El próximo miércoles 11 se disputa el Clásico "Domino Faustino Sarmiento" en San Juan. Luego de esto, el domingo habrá actividad en La Punta. Mientras que en Mendoza las carreras volverán a escena el domingo 22 de septiembre.

A continuación los resultados de la jornada:

1ra carrera

Premio: “BONYZARAH” - (Categoría Interior) – 1400 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° SAILOR MOON 53 J. Gómez

2° GWINETH 57 S. Fernández 2 cpos

3° BETISE 55 N. Aguirre 2 ½ cpos

4° SEÑORA ENAMORADA 57 A. Miranda 1 cpo

5° LAST PHILLY 57 H. Betansos 1 cpo

U° LAWAL LEF 56 D. Ledesma 4 ½ cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 3,50. Dividendo de la Combinada: $ 45,70. Dividendo de la Imperfecta: $ 7,40. Dividendo de la Trifecta: $ 1.367,60. Tiempo: 1’ 27” 2/5. Por: Sidney’s Candy y Marinerita, de 5 años. Cuidador: E. Rivamar. Stud: Juan Ignacio. Sport de El Relator / Noticias de Turf.

2da carrera

Premio: “YAGUARÓN” – (Extraoficial) – 600 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° CHE PAREJERA 58 S. Fernández

2° DONDE VOTO 58 G. Tempesti 11 cpos

3° DR. ALDEANO 58 J. Gómez ¾ cpo

4° BOMBA PAINT 58 D. Ledesma 1 cpo

U° RECIT SIL 58 A. Miranda 1 ½ cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 1,85. Dividendo de la Combinada: $ 5,75. Dividendo de la Imperfecta: $ 3,95. Tiempo: 33” 3/5. Cuidador: R. Stirpa. Stud: La Traición. Candidato de El Relator / Noticias de Turf.

3 ra carrera

Premio: “GO ALONE” – (Cat. Inteior) – 1200 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° JUAN CHARRÚA 56 D. Ledesma

2° EL DANIEL 57 A. Miranda ½ pczo

3° ELÍPTICO 57 H. Betansos 1/2 cpo

4° EVERY MONTH 57 D. Gómez 4 cpos

5° BAD AND GLORY 54 W. Escudero 2 cpos

6° CÓNDOR FABULOSO 56 S. Calderón 3 ½ cpos

U° HOLA PA 52 E. Gaete 8 ½ cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 9,30. Dividendo de la Combinada: $ 26,15. Dividendo de la Imperfecta: $ 4,20. Dividendo de la Trifecta: $ 48,85. Tiempo: 1’ 14” 4/5. Por: Juan Talentoso y Una Fiestera, de 4 años. Cuidador: M. Salcedo. Stud: Los Tordillos.

4 ta carrera

Premio: “NOBLE FELIGRÉS” – (Extraoficial) - 250 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° YANKEE GOLD 58 S. Calderón

2° COLEGA 60 C. Zárate 2 cpos

3° VILLERITO 58 C. López 1 cpo

4° ENAMORADO 58 m. Bascuñán 1 cpo

5° SIMONA 58 S. Fernández cbza

6° SUREÑITA 58 A. Miranda 2 ½ cpos

U° LITTLE SPRING 59 R. Camiletti 4 cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 3,75. Dividendo de la Combinada: $ 24,75. Dividendo de la Imperfecta: $ 195,95. Dividendo de la Trifecta: $ 661,05. Tiempo: 14” 2/5. Cuidador: G. Arias. Stud: La Familia. Enemigo de El Relator / Noticias de Turf.

5 ta carrera

Premio: “HONOR CHARRÚA” – (Categoría Interior) – 1400 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° ANIMAL INSTINCT 57 D. Gómez

2° RACCONTO 52 F. Campos 1 ½ cpos

3° TELEPEAJE 57 G. Tempesti 3 cpos

4° SEATTLE BAR 60 C. López 2 cpos

5° STORM WILLOW 55 N. Aguirre 1 ½ cpos

6° MONARCA DAN 57 A. Miranda 4 ½ cpos

U° VERSERO INC 54 W. Escudero 3 ½ cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 3,70. Dividendo de la Combinada: $ 17,10. Dividendo de la Imperfecta: $ 17,25. Dividendo de la Trifecta: $ 255,20. Tiempo: 1’ 25” 2/5. Por: Termi Nov y Bibi Parade, 5 años. Cuidador: R. Villalba. Stud: El Cisne. Sport de El Relator / Noticias de Turf.

6ta carrera

Premio: “IRON SURGE” – (Categoría Interior) – 1400 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° OPTIMIST BOY 57 A. Miranda

2° MASTER GENIUS 52 F. Campos 4 ½ cpos

3° REAL ART 54 W. Escudero 18 cpos

4° QUESTION MARK 53 G. Tempesti 9 ½ cpos

5° COOLRAIN 59 R. Camiletti hocico

U° CHILENO PAY (*) 54 N. Aguirre s/aprec.

(*) Partió con desventajas.

No corrieron: (6) MASTER GAME. Dividendo del Ganador: $ 2,30. Dividendo de la Combinada: $ 3,80. Dividendo de la Imperfecta: $ 4,10. Dividendo de la Trifecta: $ 29,50. Dividendo de la Triple: acertada con 757 vales, valor del vale $ 10,75. Tiempo: 1’ 25” 3/5. Por: Asiatic Boy y Miss Optimist, 3 años. Cuidador: D. Pandolfino. Stud: Don Pepe. Candidato de El Relator / Noticias de Turf.

7 ma carrera - Premio: “PARAVACHASCA” – (Categoría Interior) - 1400 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° BRUJITA LIZARDI 54 J. Gómez

2° TABATINGA 54 W. Escudero 7 cpos

3° AGNELLA 56 H. Betansos 1 cpo

4° CANCHERÍSIMA ES 57 S. Fernández 4 ½ cpos

5° SAINT CURL 56 D. Gómez 1 ½ cpos

U° PONIATOWKA 56 D. Ledesma 2 cpos

No corrieron: (6) SUMMER DAYS, (7) CARA ISA. Dividendo del Ganador: $ 1,60. Dividendo de la Combinada: $ 10,80. Dividendo de la Imperfecta: $ 4,05. Dividendo de la Trifecta: $ 93,60. Dividendo de la Triple: acertada con 73 vales, valor del vale $ 129,38. Tiempo: 1’ 27” 3/5. Por: Lizard Island y Bruja Adivina, 3 años. Cuidador: R. Gómez. Stud: Los Vascos. Candidata de El Relator / Noticias de Turf.

8va carrera

Premio: “DÍA DEL MAESTRO” – (Cat. Interior) - 1300 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° GRAY FOX 52 F. Campos

2° MESSI CAP 53 W. Escudero 5 cpos

3° BEST SOUL 55 J. Gómez 4 ½ cpos

4° CATCHER THE WAY 57 A. Miranda ½ cpo

5° MUÑECO BANKER 54 G. Tempesti 1 cpo

6° PENUCHO 57 H. Betansos ¾ cpo

7° MAGIN 57 S. Fernández ½ pczo

8° VALLE EZE 57 D. Gómez 3 cpos

9° CAZCABEL 56 D. Ledesma 2 ½ cpos

10° INMI WEST 53 E. Gaete 2 1/2 cpos

U° BALANTA 56 R. Carrizo 7 ½ cpos

No corrieron: (4) CHISPEANTE, (8) SAME LUCK. Dividendo del Ganador: $ 3,35. Dividendo de la Combinada: $ 31,30. Dividendo de la Imperfecta: $ 13,10. Dividendo de la Trifecta: $ 1.692. Dividendo de la Apuesta Triple: no tuvo aciertos, pozo rezago próxima reunión $ 8.150,88. Tiempo: 1’ 18”. Por: Roman Ruler y Gamuza Fina, de 5 años. Cuidador: O. R. González. Stud: San-Ita. Candidato de El Relator / Noticias de Turf.

9na carrera

Premio: “SOUL TEVEZ” – (Extraoficial) – 500 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° URBAN LEGEND 58 A. Miranda

2° INVENT UP 58 S. Fernández distanciamiento

3° ORGULLO NATIVO 58 F. Campos 2 cpos

U° ANCHIANO 58 R. Zapata 2 ½ cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 3,50. Dividendo de la Combinada: $ 5,15. Tiempo: 28” 3/5. Cuidador: F. González. Stud: Don Pepe.

10 ma carrera

Premio: “DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO” – (Extraoficial) – 325 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° EUSTAQUIO 58 S. Fernández

2º TALENTO PROPIO 58 N. Ochoa ½ cpo

3º FINA ESTAMPA 58 D. Ledesma ¾ cpo

4º CAMBIO PORAY 58 R. Zapata ½ cpo

Uº PASCANAS 58 A. Miranda 4 cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 2,75. Dividendo de la Combinada: $ 31,25. Dividendo de la Imperfecta: $ 4,90. Tiempo: 18” 1/5. Cuidador: S. O. Fernández. Stud: El Gringito. Candidato de El Relator / Noticias de Turf.