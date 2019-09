Álvarez Storni y Scattareggia, los mejores en el Mendoza

Con los encuentros de semifinales y finales, este sábado concluyó la quinta etapa del Circuito de Primera Categoría de la Federación Mendocina de Tenis, que tuvo como sede a las canchas del Mendoza Tenis Club.

Ana Álvarez Storni y Rodrigo Scattareggia se quedaron con la Copa “Centrovisión Mendoza” tras vencer esta tarde a Valentina Parrilla y Rodrigo Orozco respectivamente.

Valentina Parrilla, subcampeona del torneo

En la mañana tuvieron lugar los encuentros de semifinales. Por el lado del cuadro femenino, Álvarez Storni eliminó a Sol Pérez Millán por 6/1 y 6/1, mientras que Valentina Parrilla batalló un poco mas para dejar en el camino a Analía Baca por 7/6 y 6/4.

En las semis de Caballeros, Rodrigo Orozco avanzó sin jugar ya que su rival, Francisco Bahamonde, no pudo presentarse a jugar por un cuadro febril. Scattareggia, en tanto, le ganó a Agustín Tupalle por 6/3 y 7/6.

Unas horas mas tarde fue el turno de las definiciones. Las primeras en entrar en acción fueron las chicas. Ahí Ana Álvarez Storni sacó a relucir su mejor tenis para derrotar a una complicada jugadora, como Parrilla, por 6/2 y 6/1.

Juan Labat, Scattareggia y Federico Yunes.

En la final de Caballeros, Rodrigo Scattareggia también jugó de menor a mayor y superó por 6/3 y 6/1 a Orozco.

“Empecé muy sólido, le quebré en el primer saque y eso me fue dando confianza y desde ahí me fui sintiendo mucho mejor, con mas ritmo de piernas y con mas ritmo de lo que había jugado en la semana, fue mi mejor partido, y a medida que fueron pasando los games me fui soltando, tomando mas confianza, yendo a buscar los puntos”, comentó Scattareggia luego de su partido.