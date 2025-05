La reflexión de Javier Mascherano tras la contundente goleada del Inter Miami: "Cuando sos entrenador..."

Javier Mascherano, entrenador del Inter Miami, aseguró este sábado que no extraña ser jugador pero también reconoció que "no hay nada como ser futbolista".

"No extraño nada jugar. Entendí, y fue un proceso inclusive antes de tomar la decisión de retirarme, que el jugador en algún momento iba a morir", dijo el técnico argentino en una rueda de prensa tras la victoria de su equipo por 4-1 ante los New York Red Bulls.

"La verdad que eso lo tengo bastante aceptado, más allá de que, como le digo sobre todo a chicos que están viviendo su última etapa de futbolista, no hay nada como ser futbolista. No, no se asemeja (ser entrenador) por más que estés en el banco y estés al lado. Al final, cuando sos futbolista la pelota la tenés vos y las decisiones las tomás vos. Cuando sos entrenador, sugerís y tratás de convencer, pero la pelota ya no la tenés más vos", agregó.

Mascherano habló sobre su retiro y lo que significa ser DT. (Foto: EFE)

Por otra parte, Luis Suárez se reencontró con el gol tras una sequía de nueve encuentros sin anotar, Lionel Messi también marcó y el Inter Miami, que había perdido sus últimos tres partidos y que había sido eliminado de la Copa de Campeones de la Concacaf, se recuperó este sábado goleando por 4-1 a los Red Bulls en la MLS.

"La vuelta al gol de Luis nos alegra por él porque sabemos que los delanteros viven del gol. Es fundamental para su confianza y ojalá que esto con el correr de los partidos se acreciente", apuntó Mascherano. Además, el preparador también subrayó el valor de este triunfo que necesitaban para romper la racha de tres derrotas seguidas y para "volver a tener buenas sensaciones".

Las Garzas tienen 21 puntos en 10 encuentros que le dejan cuarto en la Conferencia Este pero con un partido menos que el Columbus Crew (24) y el Philadelphia Union (22). El Cincinnati es tercero (22) y visitará este domingo al New York City. Por su parte, el siguiente partido de Messi y compañía será a domicilio el próximo sábado ante el Minnesota United.

El Inter Miami goleó al New York Red Bulls. (Foto: EFE)

Fuente: EFE