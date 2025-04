La picante gorrita con la que Dibu Martínez viajó a Francia para jugar con Aston Villa

El Aston Villa está teniendo una gran temporada 2024/25 a nivel internacional. En su regreso a la Champions League luego de más de cuatro décadas, logró hacer una gran Fase de Liga, quedando entre los primeros 8 clasificados, y ya en Playoffs alcanzó los cuartos de final, en los que deberá enfrentar al París Saint-Germain. Este miércoles se jugará el partido de ida en el Parque de los Príncipes desde las 16.00 (hora argentina).

Este duelo, además de la importancia por la avanzada instancia en el que se desarrolla, tendrá una cuota extra de morbo, puesto que se espera que el público parisino reciba muy hostilmente a Emiliano Martínez. El arquero de la Selección argentina, capitán y figura más resonante de los Villanos, sabe que las heridas por la final del Mundial de Qatar 2022 aún están abiertas en Francia y planifica utilizar eso como un arma a su favor.

Así llegó Dibu Martínez este martes a París. (Foto: Aston Villa)

Este martes, el conjunto de Birmingham emprendió viaje a París. Por supuesto, las cámaras estuvieron atentas a la presencia del Dibu. Consciente de que estaría en el centro de la escena, el 23, quien nunca le escapa a la confrontación (por el contrario, la busca) decidió arribar a suelo galo luciendo una provocativa gorra con un parche celeste y blanco con los 4 trofeos que ganó con la Scaloneta grabados: la Copa del Mundo, las dos Copas América (2021 y 2024) y la Finalissima.

La gorra del Dibu en detalle. (Foto: Aston Villa)

De todos modos, no fue el primero en calentar la previa del encuentro. El lunes, en conferencia de prensa, la joven figura del PSG Desiré Doué fue consultado acerca de lo que significará medirse ante Martínez. "Es evidente que los atacantes franceses tienen ganas de venganza. Nunca me he enfrentado a él pero el objetivo del equipo será marcar tantos goles como sea posible" apuntó confiado el volante de 19 años.

Esta tampoco será la primera vez que el arquero de Argentina visite Francia luego de Qatar 2022. La temporada pasada se había cruzado en cuartos de Conference League contra el Lille, cuando el Aston Villa se impuso por penales con una nueva actuación magistral del Dibu, que tapó varios disparos en la tanda. Luego, en esta misma Champions, en la primera fase, cayó 1-0 contra Mónaco en el principado. En ambas oportunidades, el público local le hizo saber su desprecio desde las gradas.