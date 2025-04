El enojo de Guillermo Barros Schelotto con el arbitraje en la derrota de Vélez ante Central: “Nos…”

Luego de la gran victoria agónica ante Peñarol en la primera fecha de la Copa Libertadores, Vélez recibió una cucharada de su propia medicina en su visita al Gigante de Arroyito. Los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto cayeron por 2-1 ante Rosario Central con un tanto agónico de Enzo Giménez a los 92. De esta manera, los de Liniers se siguen complicando en la clasificación a los octavos de final del torneo Apertura, ya que se ubican en la posición 13 con 8 unidades y solo restan 12 en juego.

Sin embargo, desde el lado del Fortín no se fueron nada conformes con el arbitraje de Luis Lobo Medina, quien expulsó a Aarón Quirós por doble amarilla luego de una falta bastante dudosa. A pesar de no haberse llevado los tres puntos de Rosario, el DT se fue conforme con el rendimiento de su equipo y explicó el motivo por el cual el elenco de Liniers no pudo sumar de a tres: “Aaron no pegó más de lo que se pega en el fútbol argentino. No pegó con mala intención. Hablamos en el entretiempo que tenía que cuidarse al estar en situación y lo respetó. En las divididas lo estaba haciendo. En la expulsión, se quedó quieto y lo echaron, nos terminó perjudicando”, dijo sobre la expulsión del defensor.

La calentura de Guillermo Barros Schelotto con el arbitraje en la caída en Arroyito

Por otro lado, Guille destacó las virtudes y los errores de sus jugadores a lo largo de los 90 minutos: “Al equipo lo vi bien a nivel físico. Jugar con un hombre de menos es muy difícil y defendimos bien. No nos generaron desde el juego, fallamos solo en dos pelotas paradas que nos hacen perder el partido. Reconozco el esfuerzo, pero el rival aprovechó dos pelotas quietas. Hay que tratar que no se vuelva a repetir", lanzó.

“El equipo cuando tuvo un jugador de menos, luchó, metió y corrió todo el partido. Cuando estuvimos 11 vs.11 el partido estuvo controlado, no sufrimos. Con un jugador menos, ahí el equipo tuvo que defender porque a eso te lleva el fútbol argentino", agregó.

Barros Schelotto palpitó el duelo ante el Olimpia de Martín Palermo. (Foto: archivo)

Por último, el Mellizo palpitó lo que será el duelo del miércoles ante el Olimpia de Martín Palermo en Paraguay por la segunda fecha de la fase de grupos de la Libertadores: “Con Olimpia va a ser un partido durísimo parecido al que fue con Peñarol porque es un equipo campeón de América y que tiene aspiraciones para pasar a la siguiente fase. Será un rival duro”, cerró el DT.