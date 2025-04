La decisión del Gato Oldrá si Solari se va de Godoy Cruz

A pesar de que esta noche se escribirá una nueva página dorada en la historia del club con su tercera participación en Copa Sudamericana, Godoy Cruz atraviesa un pobre presente futbolístico y tiene a la vista una seguidilla de partidos fundamental, la cual estará marcada por el duelo ante Grau y el clásico ante Independiente Rivadavia. Por lo tanto, el futuro de Esteban Solari es una incógnita y, cada vez que esto ocurre, el nombre de Daniel Oldrá empieza a resonar en calle Balcarce.

Tal como ocurrió en ocasiones anteriores, el nombre del Gato aparece como una alternativa en situaciones de emergencia, aunque todo parece indicar que este año habrá una excepción a la regla.

Oldrá no quiere volver a la conducción técnica y opta por mantener su rol de veedor. (Alf Ponce/MDZ)

El emblema del Tomba fue contundente horas atrás y afirmó en MDZ Radio que no desea volver a ocupar un puesto en el banco de suplentes: "No quiero estar más, esa es la realidad, y menos en mi club, ya está. Yo creo que lo que se hizo ya está. Que vengan otros, que le den la posibilidad a otros entrenadores, de la casa, jóvenes. Yo ya estoy viejito, acabo de cumplir 58 años hace poco y ya he sufrido demasiado por mi club".

Esta declaración aleja a Oldrá de la dirección técnica ante una hipotética salida de Solari, si los resultados no acompañan. Sumado a ello, el ex adiestrador del Expreso se encuentra cómodo en su rol como veedor de futbolistas, cargo en el que puede seguir aportando a la institución, sin tanta presión.

La dirigencia no tiene opción "B" ante una posible salida de Solari. (Alf Ponce/MDZ)

Esta serie de ítems indican que desde Godoy Cruz no tiene un plan "B" para reemplazar al cuerpo técnico actual y el intenso calendario tampoco le permite maniobrar a la dirigencia, ya que el Tomba comenzará a jugar en un lapso de tres días, alternando entre el torneo local y Copa Sudamericana. Por lo tanto, toda la confianza estará depositada en el ex DT del Everton de Chile.