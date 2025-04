Santino Andino: su admiración por Villa, los sueños por delante y el clásico que viene

Santino Andino tiene en sus 19 años la inocencia de un chico de su edad, aunque todo lo que le ocurre a su alrededor es bien distinto a un pibe que debería estar buscando carrera para estudiar o algún laburo para ganarse el mango. La gran figura del fútbol mendocino crece a pasos agigantados y trata de hacer de la ebullición de su entorno algo normal, aunque no.

En diálogo con Canal 7, el delantero de Godoy Cruz habló de todo, arrancando por la previa del duelo esperado con San Martín de San Juan: "Siempre es especial jugar este tipo de partidos. Nos pasó con Independiente Rivadavia y ahora nos ocurrirá el domingo. Para los que somos nacidos en el club es distinto y trataremos de dejar todo para traernos los tres puntos".

Chulu trabaja para ganarse un lugar en el Mundial Sub 20.

Claro que por su nivel se ganó el rótulo de indiscutido en la Primera del Tomba y sacó pasaje para estar en el Sudamericano Sub 20 con la Selección argentina: "Todo pasa muy rápido y a veces cuesta ponerme a pensar en lo que estoy viviendo. Que te pidan una foto es algo muy loco porque antes lo hacía yo. Si habré buscado al Morro o a algún otro jugador que miraba de afuera", dice Chulu, con la humildad que lo caracteriza.

Sobre gustos y preferencias, Andino también sorprendió con su elección sobre el jugador que mira en el fútbol argentino: "Por sus características y sus condiciones, me gusta mucho Sebastián Villa. Me parece un gran jugador, rivalidad al margen. Eso sí, no cambiamos camiseta, ja".

Mientras hace a un lado la ola de rumores que lo vinculan con el fútbol europeo, Santi solo se enfoca en lo que transita: "Pienso en Godoy Cruz, tenemos un hermoso partido el domingo y otro también espectacular con Gremio. Hay que dimensionar lo que estamos jugando. Eso por un lado, por otro, trabajar y trabajar para estar en el Mundial Sub 20. Hay grandes jugadores pero voy a entrenar para poder ganarme un lugar", cerró.