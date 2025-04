La sorpresiva confesión de Gallardo antes de cortar la conferencia tras otro empate de River: "Estaba dudando si venía..."

El empate con sabor a poco ante Talleres dejó a River con sensaciones encontradas. Y no solo a los hinchas, que despidieron al equipo con silbidos. También al propio Marcelo Gallardo, que se mostró incómodo en la conferencia de prensa y lanzó una frase inesperada que dejó en shock a todos los periodistas presentes.

"Estaba dudando si venía o no venía para hablar de lo mismo...", reconoció el DT, dejando en claro su fastidio por el momento que atraviesa el equipo. La conferencia arrancó más tarde de lo habitual y terminó apenas después de la cuarta pregunta.

Gallardo explicó que no quería repetir lo mismo de partidos anteriores. “Yo sigo trabajando para eso... pero parecería como que después de cada partido es la misma historia. Me voy a sentar, voy a tratar de hacerla corta, porque no tengo mucho más para decir que esto”, dijo antes de cortar de manera abrupta la charla apurando a los periodistas con una última pregunta “rápida”.

La última consulta que respondió fue sobre Miguel Borja, autor del gol del empate: “Vos vas a decir que Borja tiene que ser… y cuando juega no ha podido. Yo tomo decisiones de acuerdo a lo que veo. Estoy en comunicación permanente con los futbolistas. Me encantaría que todos conviertan, no solo Borja. Pero nos está costando”.

El Muñeco dejó en claro que su preocupación va más allá de nombres propios. “El gol solucionaría un montón de cosas. Le daría confianza a los futbolistas. Te daría el reconocimiento de que lo bueno que hacés da frutos. En algún momento se tiene que cortar esta racha”.

En Núñez, la racha ya empieza a incomodar. Y Gallardo lo hizo sentir.